Contemporaneo in scena all'Ex Atr con "Vous etes pleine de désespoir"

Nuovo appuntamento con la stagione del Contemporaneo del Teatro Diego Fabbri. Mercoledì alle 21 all'Ex Atr (Ex deposito ATR - ingresso via U.Bassi 16) sarà di scena il Teatro delle Moire con "Vous etes pleine de désespoir" di e con Alessandro Bedosti, Alessandra De Santis e Attilio Nicoli Cristiani.

Trama

Uno che abbia scelto o a cui sia toccato uno sguardo diverso sul mondo, uno che sia chiamato a rifondarsi continuamente e a rifondare la realtà che lo circonda, necessita a volte di un tempo in cui calarsi profondamente nelle ragioni della sua diversità, un tempo appartato e inspiegabile in cui dedicarsi ad un esercizio di ri-orientamento che lo impegni totalmente e gli offra il conforto e la compagnia di alcuni buoni amici."Vous etes pleine de désespoir" è questo esercizio di coabitazione e di riflessione a partire da uno dei tanti miti della nostra cultura occidentale, il mito della sirena, che propone in maniera ambigua e complessa il tema della seduzione, del sacrificio e della femminilità. La figura che qui viene evocata non ha niente a che vedere con l'ottimismo di certe pose o di certe immagini della società contemporanea. La nostra sirena è una creatura scartata, caduta, fallita, ripescata da fin troppo domestiche profondità marine. E' una massa scura irriconoscibile, un corpo anfibio immobile, silenzioso che emana un disperazione sorda e ostinata, quasi fosse il canto invincibile e dolente di una divinità scaduta eppure ancora attraente, docile e piena di mistero.