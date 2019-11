Grandi attori e personaggi: da Bartali a Don Milani, con Lino Guanciale e Giobbe Covatta

Si svela la Stagione teatrale 2019-2020 Galeata e Civitella di Romagna. Anche quest’anno, nel delineare le linee di indirizzo per la programmazione della stagione teatrale si è voluto rimarcare che ogni spazio ha la sua storia, la sua tradizione, che va ripresa e valorizzata, comunicata e trasmessa, se possibile, anche alle nuove generazioni.

La stagione teatrale 2019-2020 prevede una programmazione che tenga conto dei gusti dei fruitori potenziali, per cui, oltre al pubblico consolidato nel tempo degli abbonati e dei singoli spettatori, si intendono coinvolgere i giovani, rendendoli partecipi di un laboratorio organizzato con uno dei maggiori esponenti della scena rap italiana, già collaboratore di importanti teatri come il Teatro delle Albe, Lanfranco Moder Vicari.

Nella stagione, inoltre, verrà rappresentato un grande classico del teatro italiano e non solo, "Uno nessuno e centomila" di Luigi Pirandello, dove l'attore cinematografico e televisivo Enrico Lo Verso darà vita alle contraddizioni dell'uomo lacerato in tante possibili versioni di sè. Di scena anche Ubaldo Pantani, qui impegnato in uno spettacolo dedicato al Giorno della Memoria ed in particolare al grande Gino Bartali, che mise a repentaglio la sua vita per consegnare documenti falsi ad ebrei italiani.

Già protagonista del toccante "Cammelli a Barbiana", dedicato alla figura di Don Milani, torna Luigi d'Elia, con la storia eterna ed affascinante di "Zanna bianca" di Jack London.

Sempre a Galeata, andranno in scena Arianna Porcelli Safonov, un fenomeno non solo teatrale ma anche del web e Marco Morandi gia’ protagonist dell’intenso Le aprole e il mare con Lino Guanciale e Alessandro Vanoli con un testo dedicato al rapporto con il padre,

Per la prima volta con uno spettacolo che riattualizza Dante, arriva al Teatro di Civitella di Romagna Giobbe Covatta con "La Divina Commediola". Sempre a Civitella, dove manca da diversi anni, il pirotecnico Marco Marzocca, con un recital che riassume la sua carriera.

All'interno della rassegna sono previsti, inoltre, tre spettacoli di teatro per le famiglie "Favole a teatro... teatro a merenda" nei pomeriggi di domenica 24 novembre, 29 dicembre 2019 e domenica 2 febbraio 2020.

Il programma

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 - Teatro comunale di Civitella di Romagna

"Tutto Ariel" di Marco Marzocca

SABATO 14 DICEMBRE 2019 - Teatro "Carlo Zampighi" di Galeata

"Riding Tristocomico" di Arianna Porcelli Safonov

VENERDI' 17 GENNAIO 2020 - Teatro comunale di Civitella di Romagna

"La Divina Commediola" Reading de L'Inferno tratto dalla Divina Commedia di Ciro Alighieri con Giobbe Covatta

VENERDI' 31 GENNAIO 2020 - Teatro "Carlo Zampighi" di Galeata

"Bartali. Il campione e l'eroe" di Ubaldo Pantani

SABATO' 14 marzo 2020 - Teatro "Carlo Zampighi" di Galeata

"Nel nome del padre (storia di un figlio di...)" di Augusto Fornari, Toni Fornari, con Marco Morandi

VENERDI' 20 MARZO 2020 - Teatro "Carlo Zampighi" di Galeata

"Zanna Bianca" con Luigi D'Elia, di Francesco Niccolini

SABATO 4 APRILE 2020 - Teatro "Carlo Zampighi" di Galeata

"Uno nessuno centomila" regia di Alessandra Pizzi con Enrico Lo Verso