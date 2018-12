Stefano Accorsi "gioca" con Orlando al Diego Fabbri

Inaugura giovedì 10 gennaio con Stefano Accorsi la rassegna “Moderno” della Stagione 2018/19 del Teatro Diego Fabbri di Forlì.

L’attore bolognese salirà sul palcoscenico con lo spettacolo Giocando con Orlando – Assolo, una versione speciale della pièce che nasce dalla fortunata esperienza teatrale che ha visto Stefano Accorsi e Marco Baliani, regista e autore dell’adattamento teatrale, confrontarsi in maniera appassionata e ironica con le parole immortali dell’Ariosto.

Sipario alle ore 21.

“Dicono che, a narrare storie, il mondo diventi assai meno terribile e per tal compito, in questi tempi amari dove a parlare sembra essere solo la realtà, ci siam messi all’opera, con passo volatile e leggero, ma per toccare sostanze alte e un sentire sincero. - afferma il regista Marco Baliani. - Trasferire l’Orlando furioso in una presenza teatrale è impresa degna di cavalieri erranti, anzi narranti. Stefano Accorsi veste i panni di un simile cavaliere e si cimenta con l’opera ariostesca cavalcando il tema oneroso dell’amore e delle sue declinazioni, amore perso, sfortunato, vincente, doloroso, sofferente, sacrificale, gioioso, e di certo anche furioso. Monologando, narrando, ‘digressionando’, le rime ottave del grande poeta risuoneranno in sempre nuove sorprese, in voci all’ascolto inaspettate, in suoni all’orecchio stupiti”.

Biglietti: da 14 a 23 €