"Cibo", arriva a Forlì Steve McCurry. E racconterà la sua nuova mostra al San Domenico

In previsione dell'apertura al pubblico del suo attesissimo ritorno a Forlì con la nuova mostra inedita "Cibo", in programma al San Domenico dal 21 settembre al 6 gennaio, Steve McCurry terrà un incontro nella serata di venerdì, alle 20.30, alla Chiesa di San Giacomo, per raccontare questo suo ultimo progetto, sviluppato insieme a Monica Fantini, Fabio Lazzari e Biba Giachetti.

"Una mostra - come anticipa Biba Giachetti - che racconta il cibo nella sua accezione primaria, quella che fonda e rinnova i rapporti tra gli esseri umani, i luoghi poveri dove ritrovarsi felici intorno a un piatto, magari seduti a terra in mezzo alla strada, magari rotti dalla stanchezza o dimentichi delle difficoltà. E anche il rigoglio dei mercati, la bellezza pura della natura al servizio dell’uomo, cibo come vita, come socializzazione, come affetto familiare".

Come per tutti gli experience colloquia promossi dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, l'ingresso all'incontro, che aprirà di fatto anche la decima edizione del Festival del Buon Vivere, sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibli.