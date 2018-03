Storia, cultura e laboratori sensoriali con "500 passi a Forlì"

Un sacco di grano trovato per caso ha permesso di recuperare una varietà del prezioso cereale ormai perduta, la farina che se ne ricava ha proprietà organolettiche particolari: questa e tante altre storie sono le protagoniste del terzo appuntamento con '500 passi a Forlì: emozioni attraverso i 5 sensi' che si svolgerà sabato 31 marzo con partenza alle ore 16,30 davanti all'ingresso dei Musei San Domenico a Forlì. La visita guidata, condotta dalla guida turistica Laura Aloisi, toccherà la pala del Menzocchi all'interno di una delle chiese più antiche della città, la Ss. Trinità, e la Cappella Mercuriali all'interno dell'abbazia di San Mercuriale, che proprio con la Trinità e il Duomo si contende il titolo di chiesa più antica. A queste opere cinquecentesche si aggiungeranno tre laboratori sensoriali. Spezie e profumi all'erboristeria Demetra dove la titolare Eleonora Ghetti, guiderà gli intervenuti alla scoperta di erbe e rimedi antichi. Un impasto color della ruggine, tele di diversa ruvidità e stampi arzigogolati accoglieranno i visitatori alla stamperia Il Guado di Elena Balsamini. Le farine si incontreranno alla fine del percorso, quando, ormai stanchi, ci si potrà accomodare al Verdepaglia Bistrò, con un bel bicchiere di rosso e la fragranza delle piadine fatte con farine speciali. La titolare, Antonella Carnevale, guiderà l'assaggio e fornirà informazioni su quanto utilizzato. La visita guidata è promossa dal consorzio turistico Living Romagna in collaborazione con le Pro Loco di Forlimpopoli, Castrocaro, Terra del Sole e Confguide Forlì-Cesena. L'iniziativa rientra negli eventi collaterali alla mostra 'L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio' allestita presso i musei San Domenico. Il costo del percorso è di 7 euro. Per informazioni 333 7204218.