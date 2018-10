Storia della Grande Guerra: incontro pubblico su arditi e fiumani

L'Associazione Tonino e Arturo Spazzoli ha organizzato un incontro che si svolgera' domenica nella sala espositiva di cimeli e testimonianze della Grande Guerra della Casa del Mutilato in Via Maroncelli, 3. L'incontro di storia e' intitolato "Cavalieri dell'ideale: Tonino Spazzoli e i suoi amici" e concentrera' l'attenzione sulla spedizione di "Garibaldini" del 1914, sugli Arditi e su alcuni protaginisti dell'esperienza di Fiume del 1919, tra democrazia e fascismo.

Verrà preso in esame un lasso di tempo della vita dei fratelli Spazzoli, in questo caso Pippo e Tonino, diverso dal solito. Si parlerà infatti del periodo che va dalla prima guerra mondiale ai primi anni Venti. L'argomento sarà trattato dal professor Roberto Balzani e dai ricercatori Andrea Bollini, da Paolo Cavassini e Andrea Spicciarelli. Coordina l'incontro Antonio Spazzoli. L'iniziativa e' organizzata in collaborazione con Fondazione Alfred Lewin, Museo civico del Risorgimento di Bologna, Associazione Mazziniana Italiana e Associazione Mutilati e Invalidi di Forli.