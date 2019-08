Lo Stradivari di Pavel Berman e i Virtuosi Italiani incantano il Duomo

Per la prima volta a Entroterre Festival, nella splendida location del Duomo di Bertinoro, nella serata di giovedì 8 agosto, si esibiscono Pavel Berman col suo Stradivari ‘Conte De Fontana', appartenuto a David Oistrach, e i Virtuosi Italiani.

Un evento che vede delle superbe eccellenze del mondo classico cimentarsi in pezzi virtuosistici di grande difficoltà tecnica, ma spumeggianti e piacevoli per il pubblico.

I Virtuosi Italiani, guidati da Alberto Martini, eseguono brani per archi, alternati a brani con violino solista, tra i quali, la celeberrima Carmen Fantasy di Pablo De Sarasate, nella quale, Pavel Berman ha modo di sfoggiare le sue incredibili doti violinistiche.

Vincitore del Concorso Indianapolis, Pavel Berman appare regolarmente in Italia e all’estero nel ruolo di Solista e/o Direttore con molte orchestre straniere e italiane, e tra queste, i Virtuosi Italiani. Ha tenuto concerti nelle più prestigiose sale del mondo quali la Carnegie Hall, il Théâtre des Champs Elysées e la Salle Gaveau di Parigi.

Suona un Antonio Stradivari ‘Conte De Fontana', Cremona 1702, appartenuto a David Oistrach della Fondazione Il Canale di Milano. Riconosciuto tra i migliori Stradivari esistenti, lo strumento è famoso per l’estrema potenza del suono e la sua luminosa bellezza.

L’ensemble dei Virtuosi Italiani formatosi nel 1989, è uno dei più attivi e qualificati nel panorama musicale italiano ed internazionale. Un’acclamatissima tournée in Sud America, li ha confermati come l’ensemble strumentale italiano più prestigioso a livello internazionale, per le proprie interpretazioni del repertorio italiano e straniero, consacrandolo quale ambasciatore della Cultura e della Musica italiana nel Mondo.

Anche il concerto di giovedì sera, fa parte del percorso ClassicoAntico di Entroterre Festival.

Inzio concerto ore concerto ore 21.30

Ingresso a pagamento: € 10 intero, € 8 ridotto