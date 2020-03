Una nuova data per la StraWoman a Forlì

Per la prima volta anche a Forlì giunge la StraWoman, la corsa/camminata di 5 km dedicata alle donne. Appuntamento domenica 22 marzo, con partenza dalle 10.00 in piazza Saffi.

La corsa era inizialmente prevista l'8 marzo, in occasione della Festa della Donna.

Nata nel 2011, StraWoman è il divertente ed energico tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna del fitness, del divertimento e della sensibilizzazione. Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale e corso al grido di “We Run The World!”.

L'evento, pensato per contrastare la violenza di genere, è aperto anche agli uomini. Pur non essendo una gara competitiva, verranno premiate in maniera simbolica le prime 3 donne della 5 km.

In piazza Saffi viene allestita la Strawoman Village, un’area dedicata alle partecipanti dove ci si può iscrivere e ritirare il kit gara, con dj set, attività ludico-sportive, riscaldamento e intrattenimento.

Il programma della StraWoman a Forlì

Il ritrovo per la StraWoman è fissato alle ore 08.30 presso lo Strawoman Village, un’area allestita presso Piazza Saffi e interamente dedicata alle partecipanti, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara, con dj set, attività ludico-sportive, riscaldamento a cura della palestra Punto Fit, l’intrattenimento del presentatore e comico Andrea Prada, il dj set di Dj Pando e la musica di Radio Bruno, la radio ufficiale dell’evento.

Alle ore 10.00 il via: un fiume di maglie rosa animerà le vie del centro storico di Forlì. La corsa è a ritmo libero, ciascuna potrà scegliere la propria andatura.

All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni, gadget e medaglia di partecipazione attendono tutte le runners. Tante saranno le iniziative e le sorprese a tema rosa durante l’intero evento.

Quota d'iscrizione

Le quote d'iscrizione online sul sito di StraWoman sono: fino al 7 marzo 8 euro per bambini fino a 13 anni, 10 euro per gli adulti e 8 euro per i team di minimo 6 partecipanti. Il giorno della gara: 10 euro per i bambini, 12 euro per adulti e team.

La quota di iscrizione comprende t-shirt tecnica, bag, pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento e assistenza medica.