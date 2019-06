Lo street food che esalta il pesce nostrano: degustazioni gratuite e consigli

Tempo d’estate, tempo di street food. Il 15 e il 16 giugno, dalle 10.30 alle 13.00 al mercato coperto di Campagna amica di Forlì (viale Bologna 75) arriva il pesce azzurro al cartoccio, assieme ad altre specialità, come le alici marinate sulla piadina romagnola e le cozze alla marinara.

Lo rende noto Coldiretti Emilia Romagna annunciando la celebrazione della giornata nazionale del pesce italiano, promossa da Impresapesca Coldiretti, che vede protagonisti i pescatori della coop Armatori che distribuiranno agli ospiti del mercato coperto il loro pesce a miglio zero, illustrando le peculiarità e le tipologie del pesce delle nostre coste. Una occasione unica per imparare a riconoscere dal vivo il pesce fresco nazionale – continua Coldiretti Emilia Romagna – e difendersi dall’inganno del falso Made in Italy con l’aiuto dei pescatori che offriranno il proprio prodotto a chilometri zero con gli Agrichef e i FisherChef di Campagna Amica che faranno conoscere le antiche ricette della tradizione marinara nazionale.

Dalle 10.30 alle 13 i pescatori della Coop Armatori di Cesenatico saranno presenti presso il Mercato di Forlì (aperto sin dalle 8.00) per offrire pesce a miglio zero e per dispensare consigli ai consumatori su come seguire la stagionalità. Una occasione unica per imparare a riconoscere dal vivo il pesce fresco locale e difendersi dall’inganno del falso Made in Italy grazie ai suggerimenti dei pescatori. In programma 13 degustazioni gratuite.

"L’Italia – fa sapere Coldiretti Emilia Romagna – può contare su 9136 chilometri di costa dove operano circa 12mila imbarcazioni in forte riduzione rispetto al passato anche per la concorrenza del pesce importato che garantisce livelli di sicurezza nettamente inferiore a quello nazionale, come dimostra lo studio “SOS pesce italiano” realizzato a Impresapesca della Coldiretti che sarà presentato nell’ambito del progetto un mare di salute."