Gli studenti della master class pronti per il concerto finale

Si sta svolgendo in questi giorni a Forlì, all’Auditorium San Giacomo dei Musei di San Domenico in Piazza Guido da Montefeltro e all'Istituto musicale Masini, la master class di oboe degli studenti, italiani e stranieri, del progetto europeo Muse (avviato negli anni scorsi dall’Associazione Musicale Bruno Maderna) con la direzione di HansjÖrg Schellenberger, primo oboe della prestigiosa Berliner Philharmoniker. Dopo la formazione orchestrale ad agosto a Forlì, alla master class e formazione orchestrale riservata agli studenti di strumenti a fiato che si è tenuta in Austria e la master class per pianisti a gennaio in Spagna, tocca ora all’Italia per il quinto appuntamento del progetto che coinvolge nuovamente la città di Forlì.

Circa 15 i ragazzi coinvolti provenienti dai tre differenti paesi dell'Unione Europea: 5 sono italiani, studenti dello stesso Istituto Masini, 5 sono spagnoli e studiano al Conservatorio Oficial de Musica "Hermanos Berzosa" di Cacères, 5 provengono della Landesmusikschule di Leonding in Austria.

Al termine della formazione gli studenti che si stanno esercitando si esibiranno nel concerto finale che si tiene domenica 24 febbraio alle ore 10,00 (ingresso libero e gratuito) alla Sala Sangiorgi dell’Istituto Masini.