Su un red carpet per l'arte nell'estate di Meldola

All’interno del contenitore estivo R’estate in paese, evento organizzato nei martedì di giugno dalla Proloco di Meldola con il patrocinio del Comune bidentino si aggiunge quest’anno un evento dedicato specificamente all’arte

Le serate a tema dove il paese si anima con apertura fino a tarda ora di negozi, in cui non mancano mercatini degli hobbisti e altri intrattenimenti hanno come temi delle singole serate musica e ballo; quest’anno, per il primo anno,si aggiunge l’arte.

Sarà un tappeto rosso a collegare le diverse tappe ideali di questo percorso.

Come in un prestigioso palco teatrale (lo splendido Teatro Dragoni d’altronde è a due passi da dove si svolgera l’evento) che risponde storicamente al gioco del vedere ma anche dell’essere visti un tappeto rosso guidera’ chi interverra’ a scoprire atelier di artisti impegnati in un coinvolgente work in progress .

Un red carpet non per sfilare ma per scoprire l’operosità anche artigianale non solo artistica degli artisti impegnati

Dalle 20 –alle 24,00 diversi artisti potranno essere visti ma anche “ scoperti” nel loro operare; interrogati anche sulle ragioni della loro arte e del loro fare.

Questa suggestiva via dell’arte si estenderà da via Roma a Via Cavour toccando i loggiati dell’arena Hesperia storico cuore pulsante del paese bidentino, non solo sede di storici mercati del pesce e delle erbe ma anche del prestigiosissimo mercato annuale dei bozzoli della seta un mercato che a meta’ dell’Ottocento era un riferimento per tutto il Nord Italia, tanto che Il mercato di Milano aspettava le notizie dal comune romagnolo per definire i propri prezzi.

L’arena Hesperia dedicata a Olga Mambelli, (in arte Hesperia) attrice diva del muto e rivale artistica di Francesca Bertini è l’approdo naturale dei fermenti artistici meldolesi , dalle presentazioni di libri alle rassegne cinematografiche , ai concerti , agli spettacoli teatrali ; è quindi il cuore ideale di questa manifestazione.