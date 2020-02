Sul palco il funk rock dei Mobius

Si ascolta il funk rock dei Mobius, sabato 22 febbraio al club Ottantadue di Forlì.

"Mobius" è una band composta da Sara Ghtami (voce), Ermal Paloka (chitarra elettrica), Manuel Giovannetti (batteria) e Nicola Pazzi (basso). Il gruppo nasce nell'estate del 2013 quando Sara contatta Nicola e Manuel (già Farafina Gou Nou) e il chitarrista Ermal; il gruppo inizia ad esibirsi con un repertorio di brani inediti di vario genere che però mantengono sempre un'energica impronta Funk e da una vasta gamma di cover che vanno dalla storia del Rock e del Pop, a una raffinata selezione di repertorio acustico, fino a brani moderni, il tutto sempre riarrangiato dai quattro.

La band non è nuova a sperimentazioni di carattere etnico, che conferiscono una particolare originalità al sound del gruppo.

Tra le ultime esperienze si possono citare: la vittoria ai contest "Pavone inediti 2014" a Faenza, "Classe Music Fest" a Classe, la terza edizione del "Music Party" e "Oltremodo Sound Festival" a Forlì, e il fatto di essere stata la prima band a suonare live al parco divertimenti di Mirabilandia, sia come accompagnamento alle tre serate di Halloween che durante lo spettacolo "Scuola di Polizia".

Dal 3 Gennaio 2016 è online il primo videoclip dell'inedito "What Mama Said".

Inizio concerto ore 22.05.