Sul palco il talento cristallino di Francesco Guerri

La XXX stagione di Area Sismica prosegue, domenica 8 dicembre alle 18.00, con Francesco Guerri, un talento cristallino mai avvezzo a compromessi di comodo. Infatti, appena diplomato al Conservatorio di Cesena con in massimo dei voti, esce dall’edificio con l’amato primo concerto per violoncello di Shostakovich sotto braccio, per non tornare più indietro. Si avvicina alla musica improvvisata, elettroacustica e al rock.

Tra il 2006 e il 2010 ha suonato con Domenico Caliri (Camera Lirica), Laurence “Butch” Morris (Emyoueseyesee), William Parker (Alphaville suit). Nel 2007 e 2008 ha suonato con la “Cosmic Music Orchestra” di Gianluca Petrella. Allo stesso tempo ha iniziato la collaborazione con la musicista americana Carla Bozulich e la sua band Evangelista, con la quale ha partecipato a diversi tour europei. Nel 2009 e 2010 ha partecipato al progetto Bloody Clawus, duo con Carla Bozulich, con cui si è esibito in importanti festival europei. Alla chiusura del tour, dopo che Carla è stata derubata in un bar e il suo violoncello distrutto nella stiva di un aereo, il duo interrompe la sua attività. Nello stesso anno nasce Nestor Makhno, duo con il pianista Nicola Guazzaloca, invitato ai prestigiosi Long Harms Festival (Mosca) e al 30th anniversario della LeoRecords (Saint Petersburg / Nižnij Novgorod).

Tra il 2010 e il 2011 ha lavorato con Fiorenza Menni (Teatrino Clandestino) componendo ed eseguendo dal vivo la musica per gli spettacoli “Romani Antem” e “Hello Austria”. Nel 2011 e 2012 ha lavorato con l’artista e performer Francesca Grilli, per la produzione di “The conversation” (prodotto dal Mambo – Bologna) e “Iron” (prodotto da Centrale Fies – Dro).

Ha suonato insieme a Tristan Honsinger, Carla Bozulich, Ches Smith, Cris Corsano, Fabrizio Spera, Alberto Fiori, Vincenzo Vasi, Laurence “Butch” Morris, William Parker, Nicola Guazzaloca e molti altri. Ha collaborato in ambito teatrale con Matteo Garattoni, Teatrino Clandestino, Francesca Grilli, Chiara Guidi. Dal 2001 lavora presso il Day Hospital di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva dell’Ospedale “Maggiore” di Bologna occupandosi di disagio in età evolutiva. Vita vera, mostri veri.

Ingresso 8 euro. Area Sismica è un circolo Arci.