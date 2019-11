Sul palco la "Musica Nuda" di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

Sabato 30 novembre, alle ore 21.00, al Teatro Mentore di Santa Sofia si tiene il concerto tutto "Voice 'n' bass": "Musica Nuda", con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti.

Lo spettacolo, a cura dell'Associazione Musicale "C. Roveroni", è compreso nei carnet di abbonamento Cumulativo. Per i non abbonati, biglietto intero 15 euro e ridotto per over 65 e under 27, 12 euro.

Info e prenotazioni 349 9503847, teatromentore@gmail.com.