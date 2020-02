Sul palco lo psych-folk dei C+C=Maxigross

Mercoledì 19 febbraio, ore 22, sul palco del Diagonal Loft Club di Forlì tornano i C+C=Maxigross in concerto.

Il collettivo psych-folk dei C+C=Maxigross torna in occasione della pubblicazione del nuovo album "Deserto", prodotto da Miles Cooper Seaton (Akron/Family), registrato da Marco Giudici (Any Other, halfalib) e masterizzato da Doug Henderson (Antony and the Johnsons, Swans). L’album, il primo LP in italiano, a quattro anni dall’ultimo album in inglese “Fluttarn” (Trovarobato, novembre 2015) che li ha portati in giro per l’Europa e nella line up ufficiale del Primavera Sound 2016 (come prima band italiana), arriva alla fine di un percorso tortuoso, un labirinto musicale ed esistenziale alla risoluzione del quale il collettivo veronese ha lavorato negli ultimi due anni, e del quale questo disco è indizio essenziale, ma non unico. Dopo l’ep “Nuova Speranza” (dicembre 2017) composto da tre brani con cui il quartetto aveva già sperimentato la lingua italiana e la produzione di Miles Cooper Seaton, Tobia, Pippo, Giulio e Cru che hanno lavorato coralmente.

Ingresso libero.