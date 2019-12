Sul palcoscenico del Teatro Comunale "Carlo Zampighi" di Galeata c'è "Cenere"

Domenica 29 dicembre 2019, alle ore 16.00, si terrà lo spettacolo “Cenere” al Teatro Comunale “Carlo Zampighi” di Galeata. Nella stagione teatrale 2019-2020 di Galeata, a cura della Dire Fare e del Comune di Galeata, è stato inserito inserito un progetto speciale, dal titolo "Favole a Teatro", dedicato a bambini e alle famiglie, con l'obiettivo di far divertire, insegnando e facendo riflettere. "Cenere" (testo e regia di Giampiero Pizzol) è il secondo spettacolo di questa rassegna.

La storia

Basta poco, appena una scintilla teatrale, per mutare l'inerte e grigia cenere nella rossa favola del fuoco. Si passa dal chiassoso, comico e litigioso terzetto di Matrigna e Sorellastre, alla reggia in cui una triste Regina si lamenta del figlio che non vuole sposarsi, dalla solitudine disperata e sognante di Cenerentola alla compagnia di una Fata, dalla morta cenere alla fiamma della vita. Proprio attraverso le virtù del Fuoco, vapore, luce e calore, nascerà la magia di quella notte che condurrà Cenerentola al ballo. Tutta la commedia deve quindi obbedire a questa legge ed essere la fiamma che accenda la miccia del teatro, facendo esplodere i fuochi d'artificio di equivoci e risate e le girandole di scene che rimano tra loro come note di una canzone. Caratteristica della Compagnia Le Quinte è di coordinare la ricerca teatrale degli artisti che la compongono, approfondendo soprattutto il linguaggio comico e musicale nel versante del teatro ragazzi e scavando alle radici della tradizione, rappresentata in questo caso dalla surreale e felliniana terra di Romagna, senza dimenticare però la tradizione del teatro classico da Shakespeare alla commedia all’italiana.

Informazioni

Costo d'ingresso 5 euro (spettacolo e merenda).

Per informazioni e prenotazioni contattare: 346 4085294 - 349 8084558

Testo e Regia di Giampiero Pizzol

con Sara Cavassi, Caterina Gallegati, Camilla Gallegati, Carlotta Gallegati, Martina Mambelli, Maria Mengozzi, Anita Mengozzi, Bianca Mengozzi, Agnese Ravaioli, Francesco Sartini, Nicole Vignoli

Costumista Manuela Camprini

Audio e luci Andrea Gallegati, Andrea Gatta, Roberto Rusticali