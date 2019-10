Sulle montagne russe sonore con i vulcanici The Young Mothers

Domenica 3 novembre, alle ore 18, Area Sismica ospita l'unica data italiana di The Young Mothers.

Più che un sestetto, The Young Mothers è una vera e propria montagna russa sonora, il cui ingegnere è il vulcanico Ingebrigt Håker Flaten, bassista norvegese, ora di base ad Austin.

Tra i moltissimi gruppi (Atomic, The Thing, Angles 3, Dave Rempis Percussion Quartet per citarne alcuni) che lo vedono coinvolto, quello dei The Young Mothers (lo zampino di Frank Zappa potrebbe essere un indizio) occupa un posto speciale e non solo per la sua collocazione geografica situata tra Texas, Illinois e Norvegia.

Il sestetto si muove infatti in una sorta di torre di babele stilistica e sonora, miscelando hardcore jazz con metal, rap con rock, hip hop con funk e free. Si potrebbe parlare di anarchia sonora, di non-sense estetico, di pretenzioso esperanto stilistico se il risultato non fosse meno che irresistibile e l’impatto sonoro a tratti devastante.

Differenti background personali e forme musicali apparentemente inconciliabili trovano un’entusiasmante punto d’incontro grazie alla maestria dei protagonisti, alla conduzione democratica del leader e a un approccio che privilegia le associazioni di idee e le intuizioni, piuttosto che un effettistico patchwork sonoro.

Prima e dopo il concerto: degustazioni enogastronomiche curate dall’osteria La Campanara di Galeata.

Ingresso 15 euro. Area Sismica è un circolo Arci.