Sulle note del folk britannico con il quintetto Patch & The Giant

Sarà una folk-band britannica a chiudere la prima parte della stagione dei concerti al Diagonal Loft Club.

Per la prima volta in Italia, Patch & The Giant faranno tappa anche a Forlì in una delle sette date italiane del tour di presentazione dell'album di "All That We Had We Stole", uscito nel 2017 per Absolute/Universal.

I cinque componenti di questo collettivo che di inglese sembra avere solo la provenienza, per l'ispirazione molto americana delle loro coordinate musicali che guarda alla tradizione anni ’90/2000 di super-band di culto d'oltreoceano, come i Beirut, i Neutral Milk Hotel o The Decemberists.

I Patch & The Giant si sono conosciuti a Londra e hanno esordito nel 2012 in festival britannici molto seguiti come il Green Man, The End Festival, il Cambridge Folk Festival o il London FolkFest portando a un pubblico sempre più affezionata i suoi inni folk trascinanti e da amore a primo ascolto.

Nel 2013 hanno pubblicato il loro EP d'esordio su Folkroom Records, prodotto dal vincitore dei BBC Folk Award Ben Walker e registrato negli storici Crypt Studios londinesi.

Instancabili macinatori di date live in giro per l'Europa hanno realizzato il loro primo LP affiancati da Nick Trepka, già al lavoro con Emmy The Great, Kieran Leonard e Speech Debelle.