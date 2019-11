Si va sulle tracce del Rio Ausa

Domenica 10 novembre, alle 9.00, è in programma l’ultima iniziativa collaterale alla mostra "Pietro Zangheri e la natura della Romagna" allestita al Museo Archeologico di Forlimpopoli: si tratta della visita guidata Sulle tracce del Rio Ausa.

Una visita guidata in due tappe per scoprire il percorso storico e le vicende del rio Ausa dal centro cittadino alla sua confluenza nel fiume Ronco, passando per lo Spinadello.

Partendo dalla collezione del Museo archeologico si scoprirà come il paesaggio di Forlimpopoli e il corso del rio Ausa siano cambiati nel tempo. Nella seconda parte delle visita si potrà invece camminare lungo l’attuale canale Ausa fino al fiume Ronco, per immergersi nella natura che circonda il vecchio acquedotto dello Spinadello.

Al termine della visita in museo, breve spostamento con mezzi propri presso Selbagnone da dove partirà la passeggiata lungo il canale Ausa fino ad arrivare alla sua confluenza con il fiume Ronco.

Presso il museo sarà inoltre visibile la mostra fotografica “Pietro Zangheri e la Natura della Romagna“.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 8 novembre

Max 25 partecipanti

Costo: 10 € adulti; 4 € per gli under 18