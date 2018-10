Continua il programma autunnale presso lo Spinadello.

Domenica 21 ottobre ore 10:00 presso MAF in Piazza Fratti 5 a Forlimpopoli si tiene “Sulle tracce del Rio Ausa”. Visita guidata in due tappe per scoprire il percorso storico e le vicende del rio Ausa dal centro cittadino alla sua confluenza nel fiume Ronco, passando per lo Spinadello.

Partendo dalla collezione del museo archeologico si scoprirà come il paesaggio di Forlimpopoli e il corso del rio sono cambiati nel tempo. Nella seconda parte delle visita si potrà invece camminare lungo l’attuale canale Ausa fino al fiume, per immergersi nella natura che circonda il vecchio acquedotto. Al termine della visita in museo, breve spostamento con mezzi propri presso Selbagnone da dove partirà la passeggiata lungo il canale Ausa fino ad arrivare alla sua confluenza con il fiume Ronco.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 ottobre.

Costo: 10 €, 4 € per gli under 18.

Informazioni e prenotazioni: Maf Museo Archeologico 0543 748071 e Spazi Indecisi 3289582919