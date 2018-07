Suoni dal balcone di Romagna: ecco il Bertinoro Blue'Jazz Festival

In principio era “Donne Jazz in Blues”, il Festival che vide la luce nel 2007 a Bertinoro per volontà dell’Amministrazione Comunale sotto la Direzione artistica di Michele Minisci. Dal 2014 la programmazione è passata in mano alla Scuola Musicale di Bertinoro Dante Alighieri con il supporto di Romagna Musica con la Direzione artistica di Gabriele Vianelli di VenetoJazz e Vincenzo Barattin di “Blues in Villa - Blues and Jazz Festival”, con il supporto dell’Associazione Culturale "ArteRitmi" e con A.L.M.C. di Chioggia, autorità assolute a livello italiano per Blues e Jazz.

Dopo quattro edizioni, che hanno visto sempre confermato l’apprezzamento del pubblico per il Festival, l’estate 2018 si apre sotto gli auspici di un nuovo passo in avanti in questo lungo e proficuo cammino percorso assieme dalla città, il Festival ed il fedele pubblico che mai ha abbandonato gli artisti nelle loro esibizioni.

Esibizioni che, tradizionalmente, interessavano il Gazebo immerso nel verde del Parco delle Terme della Fratta e Piazza della Libertà, cuore pulsante del Borgo Bertinorese e vero e proprio Balcone di Romagna.

Piazza della Libertà ed il borgo di Bertinoro vedranno quindi nascere una nuova creatura: il Bertinoro Blue’Jazz Festival – Suoni dal balcone di Romagna, un vero e proprio concentrato di musica, contaminazione di sapori e tradizioni, aperto a tutti e a ingresso gratuito.

Donne in Blues continua comunque il suo percorso a Fratta Terme proponendo, per il 2018, tre Sabati (7, 21 e 28 Luglio) di grande musica e di raffinate voci femminili con, Lisa Manara, Laura Avanzolini e Manuela Evelyn Prioli, accompagnate dai loro musicisti. Le due anime musicali quindi separano leggermente i loro percorsi. Si inizia il 7 Luglio a Fratta Terme con Lisa Manara Trio

Lisa Manara (voce), Federico Squassabia (tastiera), Marco Frattini (batteria), un trio d’eccezione creato per valorizzare la voce di Lisa Manara. Un vero talento naturale, avvicinatasi alla musica fin dall’età di sette anni, vince il 1° premio del Concorso nazionale voci nuove jazz e blues di Bertinoro nel luglio 2011 e continua a frequentare con successo artisti di livello nazionale ed internazionale trovando anche ribalta televisiva fra i pupilli di Riccardo Cocciante nell’edizione 2013 di “The Voice Of Italy”

Bertinoro Blue’Jazz festival – Suoni dal Balcone di Romagna esploderà invece il 13, 14 e 15 Luglio nel Borgo di Bertinoro con artisti italiani di livello internazionale quali, ad esempio, Gabriele Mirabassi, Simone Zanchini, Roberto Taufic, Achille Succi, Vince Vallicelli Band e l’Italian Jazz Orchestra, diretta da Fabio Petretti, calcheranno la scena della piazza e l’intera città sarà costellata di musica, grazie al sostegno dei locali del centro ed alcune delle più conosciute cantine del territorio (Cantina Celli, Fattoria Paradiso e Tenuta Diavoletto) in collaborazione con La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena.

Una scelta “quasi” a Km 0 con musicisti italiani, e romagnoli di grandissima qualità, fortemente voluta dalla Direzione Artistica Di Romagna Musica Soc. Coop, che gestisce – tra le altre cose - anche tutta la Direzione Organizzativa del Festival Entroterre.

Largo quindi agli aperitivi-concerto in cantina, alle 18:30 del venerdì, sabato e della domenica. Una volta visitate le cantine il pubblico potrà proseguire per il centro dove troverà, a partire dalle 20:30 i concerti e la possibilità di gustare aperitivo o cena nei luoghi più suggestivi del borgo. Dalle 22:00 la musica si sposterà sul palco centrale, ma non è finita qui: a fine concerto la musica continuerà con jam session post concerto, presso l’Enoteca Bistrot Colonna, fino a notte fonda.

Inoltre, presso la Chiesa di San Silvestro (Piazza Ermete Novelli), in collaborazione con Ce.U.B. (Centro Residenziale Universitario Bertinoro) avrà luogo, per tutti e tre i giorni del festival dalle 20:30 a mezzanotte, una serie di quattro proiezioni video a cura del fotografo e video maker Luciano Laghi Benelli (www.altocontrasto.com), dal titolo “La Multivisione e la Musica”. Orario delle proiezioni 20:30, 21:40, 22:50, ingresso gratuito.

Donne in Blues proseguirà a Fratta Terme Sabato 21 con il progetto di Laura Avanzolini e Sabato 28 Luglio con Manuela Evelyn Prioli Trio

Dulcis in fundo, l’associazione culturale G.F.R. Gruppo Fotografi Rubiera, in collaborazione con Romagna Musica Soc. Coop., con il Comune di Rubiera e con il patrocinio del Comune di Bertinoro, indice un concorso fotografico dal titolo “Fotografando Musica d’Entroterra”.

Il concorso vuole coniugare l’attività artistico-musicale con il patrimonio storico-artistico e naturalistico del territorio dell’Emilia Romagna, attraverso la valorizzazione della fotografia come mezzo di espressione artistica.

Le foto avranno come tema di riferimento le attività di animazione musicale che si terranno all’interno del Festival Entroterre. Le foto saranno valutate da una commissione che le selezionerà per una mostra finale e, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà sei premi alle foto giudicate migliori. La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia che hanno compiuto la maggiore età al momento dell’iscrizione.

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando completo

https://www.entroterrefestival.it/2018/07/02/concorsofotografia/