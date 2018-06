Suoni dell'Appennino, dal caffè concerto alla tradizione

La sezione di Forlì del Club Alpino Italiano nell’ambito del suo annuale programma di attività sociali, organizza una serie di incontri per unire la musica e la montagna, l'arte e l'ambiente in un ciclo di concerti in cui la musica viene proposta in piena sintonia con l'ambiente circostante.

Per tutti coloro che si troveranno ad uno di questi appuntamenti è data anche l’occasione di potere effettuare una escursione per raggiungere in modo più coinvolgente e completo il luogo dello spettacolo.



Il primo appuntamento prevede il concerto del Trio Iftode nell'abitato di Campigna, alle ore 16,00 del 1 luglio.

Dal caffè concerto al la tradizione roma gnola, passando per i grandi classici e la miglior musica da film, un vasto reper torio che comprende brani di Carlo Brighi (Zaclén), Secondo Ca sadei, Romolo Zanzi, Ferrer Rossi, Johann Strauss, Franz Lehàr, Vittorio Monti, Maurice Jarre, George Enescu, Johannes Brahms, Pietro Mascagni, Enrico Toselli, Ennio Morricone, Nino Rota ed altri grandi autori

Un percorso con diversi momenti di puro virtuosismo violinistico del TRIO IFTODE. Conosciuto anche come “I Violini di Romagna”, il trio è formato da una famiglia di musicisti di formazione classica e vanta un’intensa attività concertistica in tutta Italia e all’estero.