Suoni dell’Appennino e trekking di salute

Torna “Suoni dell’Appennino e Salutrek” kermesse organizzata dalla Sezione di Forlì del Club Alpino Italiano (CAI) in collaborazione con l’Istituto Tumori della Romagna (IRST) IRCCS per unire la scoperta del territorio, buona musica e promozione dell’attività fisica per la tutela della salute.

La formula sarà la stessa dello scorso anno: trekking a libera partecipazione con percorsi adatti un po’ a tutte le gambe. L’appuntamento è per domenica 30 giugno, con ritrovo alle 9 presso l’Area feste “Sandro Pertini” di Premilcuore.

Due i percorsi. Per i più allenati, sarà possibile scegliere l’escursione ad anello “lunga” che prevede un percorso da 15 km (5 ore di cammino) e circa 900 metri di dislivello positivo; per chi, invece, preferisce una passeggiata più tranquilla, potrà scegliere l’escursione ad anello “corta” di 5 km (3 ore circa) con 370 metri di dislivello positivo con la possibilità di fermarsi a metà percorso per una seduta di Yoga con un’istruttrice Oki Do Yoga. Dalle 13.30 alle 15.30 è previsto il rientro a Premilcuore per la pausa pranzo durante la quale saranno offerti pasta e vino per tutti ad integrazione del pranzo al sacco che sarebbe meglio comunque ognuno portasse con sé.

A conclusione della giornata, si esibirà in concerto, dalle ore 16, il duo composto da Simone Zanchini (fisarmonica) e Stefano Bedetti (sassofono). I due musicisti proporranno composizioni originali alternate a celebri standard del repertorio jazz. Il sassofonista Stefano Bedetti, musicista tra i più rappresentativi del suo strumento, intreccerà le sue note alle sonorità creative di Simone Zanchini, considerato uno dei più innovativi fisarmonicisti della scena internazionale per un momento di musica davvero coinvolgente.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutte le persone che abbiano comunque una condizione fisica adeguata, abbigliamento e scarpe da escursione. L'organizzazione non si assume responsabilità in caso di incidenti. Per una migliore organizzazione e per stimare il numero di partecipanti, è gradita la conferma di partecipazione via mail a info@caiforli.it con oggetto “30 giugno 2019” in cui occorre comunicare il numero dei partecipanti e qual è il percorso scelto.