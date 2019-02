La conversione di suor Anna Nobili: la "ballerina del Signore" fa tappa a Forlì

La Pastorale giovanile diocesana avrà ospite a Forlì sabato e domenica suor Anna Nobili, sorella della Congregazione delle Suore operaie della Santa Casa di Nazareth, con una grande passione per la danza, convertita a 21 anni. “La mia conversione è stata molto lenta e graduale. Vivevo una doppia vita: ero divisa tra l’adrenalina e l’euforia della notte, la musica, l’alcool e la gioia che provavo in chiesa dove incontravo belle persone che volevano solo conoscermi e non usarmi.“

Fondatrice dell`Associazione Holy Dance, Anna Nobili nasce a Milano nel 1970 e inizia i suoi studi di Danza Modern-Jazz e Classico allo Spid Dance Accademy di Milano nel 1988. Nel 1990 entra a far parte della compagnia di danza della coreografa Marta Levis ed inizia il suo percorso di ballerina professionista in diversi teatri italiani ed europei. Nel 1993 a seguito dell’“incontro travolgente con la persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio” inizia un percorso che la porterà a scegliere di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi esclusivamente alla ricerca del vero senso della danza. Nel 1993 matura la scelta di prendere i voti nella Congregazione delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth.

La vocazione dell’Associazione Holy Dance consiste "nell’annunciare, con la gioia della danza, la buona notizia che Dio è Amore e ha mandato il suo Figlio Unigenito nel mondo perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui, e ha il motto "La Trinità ama, amando danza, danzando crea, creando gioisce"". Per i giovani è aperta la proposta di un incontrro – seminario con Suor Anna sabato e domenica sul tema "Danzare la Fraternità", mentre sono aperti a tutti l’Adorazione Eucaristica Danzata alle 21, la messa di domenica alle 9.30 e a seguire alle 11 "La testimonianza pubblica". Tutti i momenti si terranno presso la Casa Vocazionale di Pieve Acquedotto.