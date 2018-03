Super ciaspolata per la riapertura del Passo della Calla

Tantissima neve saluta domenica, all'interno del programma "Neve e natura nel Parco nazionale" la XIV targa “Campigna in inverno”. Sarà una giornata dedicata alle ciaspole, la versione moderna delle racchette da neve. La "XIV ciaspolata del Parco e della Campigna" (0543.980051-52 - www.campigna.it) assegnerà la XIV targa “Campigna in inverno” al gruppo più numeroso, sulla base di due tipologie di percorso (con guida): media difficoltà e facile per tutti.

Vi è la possibilità di noleggiare le ciaspole in loco (presso "Il mondo delle ciaspole", loc. Fangacci Campigna, tel. 0543.980052 e locanda chalet "Burraia", tel. 0543.980006).

Lungo il percorso saranno garantiti un servizio di assistenza sanitaria e punti di ristoro.

Partenza alle 9,30.

"Quando la neve ricopre il territorio dell'area protetta dona ai suoi paesaggi sfumature e colori introvabili in altre stagioni. Non di rado i venti carichi di umidità provenienti dalla Toscana si innalzano e si raffreddano sulla Giogana trasformandosi in galaverna: gioielli di ghiaccio che poi brillano come luci di Natale appena torna il sereno. Basta mettere un paio di ciaspole e inoltrarsi lungo gli splendidi sentieri per rendersi conto che è una stagione in gradio di offrire esperienze uniche e irripetibili". Luca Santini, presidente del Parco.