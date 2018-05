"Supereroi e radiazioni": la Marvel in mostra, ma per un solo giorno

Dopo lo straordinario successo di Bari, la mostra intitolata "Supereroi e radiazioni, il ruolo della Fisica Medica nei fumetti Marvel" ha scelto il comune di Meldola (FC) come seconda tappa del suo lungo viaggio che la porterà ad attraversare tutta l'Italia. Domenica 27 Maggio la mostra sarà visitabile dalle 10.00 alle 19.00, in concomitanza con la settima edizione di "SognanDO Domani. I bambini sognano il futuro", un'iniziativa per alimentare una visione ottimistica del futuro dei bambini.



L'esposizione, realizzata da AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) in collaborazione con WOW Spazio Fumetto (il Museo del Fumetto di Milano), mostrerà la nascita e l’evolversi dei diversi supereroi Marvel, grazie all’utilizzo delle radiazioni, in parallelo all’evoluzione tecnologica avvenuta nell'utilizzo delle radiazioni da parte della figura del Fisico Medico, egli stesso moderno “Supereroe” nel partecipare alla lotta contro il cancro.



L'ingresso alla mostra è libero.