"Sventagliamoci", laboratorio artistico per bambini

Si terrà mercoledì 16 maggio alle ore 16.00 presso la biblioteca Alberti (quartiere Cava) il laboratorio creativo gratuito “Sventagliamoci”, rivolto a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni. Durante il pomeriggio, a cura della Coop Sociale Formula Solidale, verranno costruiti magici ventagli da regalare alla mamma o da usare nelle giornate più calde. Interverranno al laboratorio anche i lettori volontari del progetto Nati per Leggere, con letture animate a tema. La Biblioteca Alberti si trova in via Samoggia, 9, ingresso lato campo sportivo.

Prenotazione obbligatoria, chiamando allo 0543-404137 negli orari di apertura (lunedì, mercoledì, venerdì orario 15,30-18,30) o inviando una mail abiblioteca.alberti@comune.forli.fc.it