“Tangram” al Mentore chiude la rassegna di prosa in teatro

Sabato 7 aprile, al Teatro Mentore di santa Sofia, va in scena l'ultimo spettacolo per la stagione di Prosa: a chiudere la rassegna santasofiese saranno Cristiana Casadioe Stefan Sing, con lo spettacolo “Tangram”, una performance che ridisegna i confini tra Danza, Circo e Teatro.



Creato e presentato dalla nota danzatrice Cristiana Casadio e dall’artista circense di livello mondiale Stefan Sing, lo spettacolo descrive in modo accattivante la lotta dell’uomo tra attrazione e repulsione. Laddove le scarpette da punta restavano un tempo relegate alla sbarra e le palline da giocoleria erano confinate nel tendone da circo, ora entrambe fanno follie sullo stesso palcoscenico. I due artisti portano nuova vita nelle loro rispettive forme d’arte, unendosi per raccontare una storia d’amore, passione e magia.



“Con questo spettacolo chiudiamo la rassegna di Prosa 2017-2018 - dice l'assessore alla Cultura Isabel Guidi. Siamo soddisfatti della risposta del pubblico, con la direzione artistica di Ruggero Sintoni abbiamo presentato un cartellone ricco e variegato, in modo da accontentare ogni gusto. I numeri, fino ad ora, sono positivi, i santasofiesi vivono il teatro con lo spirito giusto, le associazioni riconoscono nel Mentore un nuovo spazio di aggregazione. La strada è sempre in salita, ma siamo convinti di andare nella giusta direzione.”



Lo spettacolo è compreso negli abbonamenti "Cumulativo", "Prosa+Musica" e "Prosa" ed è adatto ad un pubblico di ogni età.