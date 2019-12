Tante opere creative per aiutare i ragazzi autistici

Al Villaggio Mafalda di Forlì nella giornata di domenica 15 dicembre ha luogo un evento tutto dedicato al Natale, dove la passione per le cose belle si unisce al gusto e alla manualità di abili donne creative, pronte a rendere unici ed indimenticabili i vostri acquisti, con i loro manufatti.

Si tratta di una riunione di donne creative locali al fine di raccogliere fondi in beneficenza per l’Associazione Bucaneve per l'Autismo di Forlimpopoli, così da consolidare un progetto per i ragazzi autistici. Inoltre è un'occasione per dar visibilità alle tante creazioni realizzate a mano.