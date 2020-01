Tante opere in ceramica nella mostra "Un particolare straordinario"

Nella settimana dal 24 al 30 gennaio si tiene presso lo spazio d'arte Angolo Mazzini di Forlì, un'esposizione collettiva dedicata alla ceramica.

Questa esposizione “Angolo Mazzini - un particolare straordinario" è stata costruita attorno alla giornata evento di sabato 25, in cui la nostra galleria è inserita all’interno dell’iniziativa Particolari Straordinari, organizzata per promuovere le attività del nostro centro storico.

Per questa occasione la galleria ospita dei laboratori gratuiti di ceramica curati dalla ceramista forlivese Silvia Pedaci negli orari: 10-12 e 15-17.



Fra i ceramisti partecipanti ci sono alcune collaborazioni che si rinnovano con la galleria, ma soprattutto artisti nuovi, che espongono per la prima volta presso lo spazio d'arte. Molti degli artisti coinvolti vengono da Faenza, città della ceramica, e hanno aderito con entusiasmo al progetto, nella speranza di aiutarci a costruire un ponte tra le nostre due città.



Gli artisti di "Angolo Mazzini - un particolare straordinario": Antonella Amaretti, Studio AD di Angeliki Drossaki, Elisa Grillini ceramiche, Carla Lega Ceramiche d’arte, Manifatture Sottosasso di Malavolti e Morgantini, Guido Mariani, Marta Monduzzi, Piero Sebastiano Oggianu, Ceramiche Monica Ortelli, Ifigenia Papadopulu, Silvia Pedaci, Laura Rondinini e Maria Cristina Sintoni.



Inoltre, per l’intera settimana saranno esposte in una sezione dedicata le opere eseguite dagli artisti di Angolo Mazzini durante la scorsa edizione di InPronta Ceramica, tenutasi a maggio 2019.



L'esposizione è visitabile a partire dal 24 gennaio da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.

Sabato 25 apertura speciale 10-12 e 15-17.