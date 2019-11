Tante ricette artusiane con l'agrichef Katia Sandri

Martedì 12 novembre, dalle 12 alle 14, torna l'appuntamento all’insegna del cibo sano, buono e locale al Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75 a Forlì.

Per il pranzo l'Agrichef Katia Sandri dell'Agriturismo Campo Rosso di Civitella propone piatti della tradizione realizzati con le materie prime di stagione in vendita sui banchi del mercato (aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00). Un modo originale e salutare per trascorrere la pausa pranzo riscoprendo i sapori antichi del passato.

Il menù di questo martedì è un vero e proprio inno a Pellegrino Artusi e al suo celebre testo "La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, manuale datato 1891 poi tradotto anche in inglese, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco e francese. Dall’opera che ha reso celebre in tutto il mondo lo scrittore, gastronomo e critico letterario da Forlimpopoli, Katia propone: crostini di fegatini e acciughe, tagliatelle all'uso di Romagna (aglio, prezzemolo, pomodoro, burro e parmigiano), polpette realizzate con carne di bovina romagnola e accompagnati da anelli di porro fritto con insalata di spinacini e finocchio e budino di ricotta

Tutti i piatti sono disponibili anche da asporto.