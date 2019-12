Tanti appuntamenti alla Casetta di Cristallo: mani in pasta, canti e letture

Continuano gli appuntamenti natalizi nel cuore del centro storico di Forlì. Venerdì 27 dicembre, dalle 10 alle 12.30, la Casetta di Cristallo (in Piazzetta San Carlo) ospiterà "Giochi di sale", un laboratorio manuale tradizionale natalizio, con utilizzo della pasta di sale. L'appuntamento è a cura dell'associazione culturale La Volpe e la Rosa 2.0. Dalle 15.30 alle 18.30 "Ognuno ha la sua storia", letture animate e narrazioni sulla famiglia con Laura Della Godenza, lettrice (a cura dell'Associazione Genitori Adottivi Forlì). Sabato 28 ducembre, dalle 10 alle 12.30, "Il Natale in musica con i Vocal Fly", un concerto con un susseguirsi di canzoni natalizie. Dalle 16 "Una stellina speciale", laboratorio di narrazione della storia tratta dal libro "Una Stellina Speciale", con musica dal vivo. Seguirà laboratorio della luce, con realizzazione di una lanterna. L'appuntamento è a cura dell'Associazione Tribù dei piedi teneri.

Domenica 29 dicembre, dalle 10 alle 12,30, "Mamme in fascia...ed anche i papà!", perché, quando, come portare i bimbi in fascia e con altri supporti ergonomici: incontro informativo su Babywearing e fascioteca aperta. L'appuntamento è curato da Nadia Zanolli, mamma portatrice volontaria e consulente Babywearing ClauWi. Dalle 15,30 "L'orto in vasetto - Prendersi un tempo lento a forma di bambino", un laboratorio per osservare ed apprendere la differenza di alcuni semi che si trasformano in piantine, manipolando la terra, ponendola in vasetti. L'evento è curato dall'Azienda Agricola La Cicala e la Formica di Ceccareli Sergio. Inoltre si continuerà a pattinare sul ghiaccio, oltre ai mercatini e alle visite ai presepi e alla lunetta restaurata di San Mercuriale.