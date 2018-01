Tanti appuntamenti in programma nel weekend a Santa Sofia

Sono numerosi gli appuntamenti in programma questo fine settimana a Santa Sofia. Sabato alle 16 il Teatro Mentore di Santa Sofia, l'Accademia Pasquale II, in occasione del nono centenario della morte di Papa Pasquale II°, organizza un convegno con Glauco Maria Cantarella e Paolo Caucci Von Saucken, che relazioneranno rispettivamente su "Pasquale II°, l'impero, le Spagne e le nuove ricerche" e su "Il cammino di Santiago nel tempo di Pasquale II°". Domenica nella Galleria Vero Stoppioni, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare la mostra "Giovanni Valbonesi. Fotografie del dopoguerra", che raccoglie 100 scatti dell'archivio del fotografo santasofiese relativi al periodo tra la metà degli anni '40 e '50.



Martedì, al Teatro Mentore, alle ore 21.00, Massimo Lopez e Tullio Solenghi in "Massimo e Tullio Show": i due artisti tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due amici che si ritrovano, per dare vita ad uno spettacolo scoppiettante. Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamenti "Cumulativo", "Prosa + Musica", "Prosa". La disponibilità di singoli biglietti è terminata, chi avesse prenotato telefonicamente può pagare e ritirare il biglietto alla biglietteria del teatro Mentore sabato dalle 15.30 alle 17.30 o martedì dalle 20 alle 20.45. Info: 349 9503847 o teatromentore@gmail.com