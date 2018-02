Mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 17.00, presso il Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, in via Aldo Moro 13 a Forlì, in occasione del 99° anniversario della morte di Fulcieri Paulucci di Calboli, avrà luogo la Tavola rotonda “I Paulucci di Calboli nella storia del Novecento”. Dopo i saluti del Dirigente scolastico e l’introduzione di Giovanni Tassani, autore del volume “Responsabilità e storia. I Paulucci di Calboli sulla scena del Novecento”, interverranno: Flavia Bugani (Raniero nella Parigi tra due secoli: emigrazione italiana e Affaire Dreyfus); Mario Proli (Fulcieri: un giovane idealista alla prova della Grande Guerra)e Domenico Guzzo (Giacomo: diplomatico, manager, ambasciatore). L’incontro è aperto al pubblico.