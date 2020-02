Si ride in città con la stand-up comedy e l'improvvisazione teatrale

In un periodo di emergenza, di quarantene e di difficoltà, ogni occasione per liberarsi dai cattivi pensieri può essere un'opportunità per alleggerire la quotidianità. La Sala San Luigi di Forlì, a tal proposito, porta in città una rassegna teatrale ricca di ironia e divertimento con spettacoli di comici e improvvisazione teatrale volti a regalare al pubblico di ogni età sei serate ricche di risate e stupore. La proposta teatrale della sala si concentra in sei appuntamenti, tre di stand up comedy (13 marzo,17 aprile, 8 maggio ore 21.00) e tre di spettacoli di improvvisazione teatrale (6 marzo, 20 marzo, 3 aprile ore 21.00).

La Stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce "in piedi" davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso, senza la quarta parete. Il monologhista propone al pubblico sé stesso, messo a nudo, e il suo punto di vista sulla società, l'attualità, ed ogni cosa faccia parte del suo personale mondo: idiosincrasie, aneddoti personali o critica satirica.

Si parte il 13 marzo con Edoardo Ferrario, il primo stand up comedian italiano ad avere un Comedy Special su Netflix, proseguando poi il 17 aprile con gli spettacoli di Laura Formenti ed Eduardo Confuorto già protagonisti in trasmissioni televisive come Zelig e Comedy Central, per poi concludere l'8 maggio con Alessandro Ciacci, giovane e pungente penna della satira riminese che ha fatto parte del cast artistico di "Comedy Central News" e "Stand Up Comedy", e Federico Montefiori (in arte "Monsieur Blumenberg") musicista forlivese autore di "Musique et Colueurs" i cui brani sono stati utilizzati in programmi di punta come Le Iene, Mai Dire Goal e Zelig.

Per quanto riguarda l'improvvisazione teatrale si comincia il 6 marzo con la compagnia "AstrAtti" di Roma e il loro "AstrAtti Unici", uno spettacolo che racconta "piccoli momenti di straordinaria quotidianità, quadri pieni di significati che un pittore immaginario ha lasciato volutamente lasciar interpretare e vivere all'ignaro spettatore che passa li per caso. Si prosegue il 20 marzo con la compagnia "Aghetti Bruni" di Padova ed il loro spettacolo "L'appartamento" che racconta storie di un condominio in una città qualsiasi; in ogni piano un appartamento, ognuno con una storia diversa, complicata, intima, divertente, folle, emozionante. Ultimo appuntamento con il teatro d'improvvisazione alla Sala San Luigi è il 3 aprile con la compagnia romana "IMPROPERI" con il loro "Improvvisa Chi?", spettacolo completamente improvvisato durante il quale, grazie ai suggerimenti del pubblico e la bravura degli attori, si vivranno misteri, omicidi, indagini in uno show ispirato al celebre gioco "Indovina chi?".

La rassegna teatrale è organizzata dalla Sala San Luigi, in collaborazione con Alessandro Ciacci, Claudia Esposito, Ilaria Mucci e l'aiuto di tutti i volontari che collaborano.

Prenotazione gratuita su: www.eventbrite.it Info: www.salasanluigi.it