"La Divina commediola" di Giobbe Covatta, una rilettura tragicomica dell'Inferno dantesco

Venerdì 17 gennaio il Teatro comunale di Civitella di Romagna ospita sul palcoscenico La Divina commediola di Giobbe Covatta. Inizio spettacolo alle 21.15.

Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Commedia del grande Dante Alighieri. Giobbe Covatta ha recentemente reperito in una discarica il manoscritto di una versione “apocrifa” della Commedia scritta da tal Ciro Alighieri. Purtroppo è stato reperito solo l'inferno e non in versione completa.

Questa Commedia ha senz'altro affinità, ma anche macroscopiche differenze con l'opera dantesca. Intanto l'idioma utilizzato non è certo derivato dal volgare toscano ma è senz'altro più affine alla poesia napoletana e l'ambientazione è l'Africa di mille contraddizioni e di fascino fatale.

I contenuti ed il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sanno essere seri e spesso drammatici. Così dietro alle risate anche sulla nostra realtà politica si riflette sulla sorte di milioni di bambini nati con la sfortuna di una collocazione geografica di partenza non favorevolissima.

Biglietti: intero 14 euro, ridotto 12 euro.