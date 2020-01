Teatro contemporaneo: in scena la compagnia MK con "Giuda"

Riparte nell'anno nuovo la stagione di contemporaneo CORPO:PATHOS diretta da Masque Teatro negli spazi del Teatro Félix Guattari a Forlì. Sabato 25 gennaio la serata inizia alle 21 con lo spettacolo “Giuda” della compagnia di danza MK.

In "Giuda" il danzatore sprofonda nella condanna della ripetizione con la misteriosa consapevolezza dell’iniziato; il performer rimane sospeso in questa condizione, aggrappato al momento che precede ogni azione. Come un portiere nello spogliatoio prima della partita, prefigura ciò che il suo corpo dovrà sforzarsi di compiere, generando e subendo con lo stesso aplomb il meccanismo entro il quale viene immesso suo malgrado. Il suo problema è la gestione della cronologia, la creazione di ciò che è stato già deciso, nell’anticipo e nel ritardo. In questo modo egli trasforma la ripetizione in una possibilità oppure resta semplicemente nel dramma della performance.

Attraverso l’ascolto di un paesaggio sonoro che sembra a volte anticipare a volte sottolineare o irridere le azioni del performer, il pubblico è testimone di una lotta contro il tempo, quel tempo che ha in serbo per il protagonista un percorso già scritto, vissuto in un silenzio assoluto. Lo spettatore è invece immerso nella musica che sovrasta la visione e la carica di assonanze quasi cinematografiche. Il pubblico ascolta in cuffia degli universi acustici olofonici, a tratti iperrealistici, a tratti invece astratti ed evocativi di un altrove o di una memoria o di una dimensione onirica privata e collettiva.Il suono é il legame privilegiato tra l’azione e il suo intendimento. Il carattere solitario dell’ascolto in cuffia, attraverso un sistema complesso di registrazioni binaurali, diviene un’esperienza intima ma collettiva, immersiva e realistica.

Alle 21,45 avrà luogo una conversazione con il filosofo Rocco Ronchi: Il comico in Brecht.

Ingresso serata: 10 euro (si consiglia la prenotazione dei posti)