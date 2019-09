Teatro, danza e improvvisazione alla Settimana del Buon Vivere 2019

Prende vita dal 21 al 29 settembre la decima edizione della Settimana del Buon Vivere che anche quest'anno con tanti ospiti italiani e internazionali a Forlì.

Mercoledì 25 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 17,30, alla Barcaccia è in programma "Indovina chi c'è", l'arte dell’incontro in azione.

L’evento, inserito all’interno del programma della decima edizione della Settimana del BuonVivere, vuole essere un invito ad assaporare la dimensione dell’“incontro” come elemento centrale in alcune discipline che sono caratterizzate dal “mettere in azione”.

Si intende raccogliere attorno ad un palcoscenico professionisti che operano nell’ambito del Playback Theatre (incontro attraverso il racconto e le storie), dello Psicodramma (incontro attraverso l’inversione di ruolo, mettersi nei panni dell’altro), dell’improvvisazione teatrale (incontro attraverso l’ascolto e la disponibilità a co-costruire), della danza educativa (incontro attraverso la relazione con la musica, il corpo ed il movimento) e della psicomotricità educativa (incontro attraverso il gioco): sarà l’occasione per sottolineare in maniera attiva specificità ed applicazioni di ciascuna metodologia e di rimandare la possibilità di poterle sperimentare maggiormente in eventi calendarizzati al di fuori della Settimana stessa (performance di Playback Theatre, Sessione Aperta di Psicodramma, laboratori/spettacoli di imprò, laboratorio di danza educativa...).