Doppio spettacolo di danza: in scena Gershwin Suite e Schubert Frames

Gli appuntamenti con la rassegna dedicata alla Danza al Teatro Diego Fabbri di Forlì proseguono domenica 24 febbraio alle ore 21 con lo spettacolo Gershwin Suite / Schubert Frames presentato dalla MM Contemporary Dance Company. Le coreografie dei due quadri sono firmate da Michele Merola (Gershwin Suite) e da Enrico Morelli (Schubert Frames).

Schubert Frames è frutto di una coreografia di Enrico Morelli sulla musica di Franz Schubert. Nessuno meglio del compositore viennese ha saputo interpretare i sentimenti contrastanti d’amore, la tensione, la malinconia, il rimpianto, ma anche la speranza. Un collage di celeberrimi brani di Schubert, estratti da veri e propri capolavori di infinita bellezza fanno da colonna sonora a questo lavoro dedicato alle molte anime dell’uomo contemporaneo, dove l’amore lascia il posto al disinganno, il distacco alla condivisione, la passione al timore, e viceversa, in un andare e venire fra crescendo e diminuendo, a rivelare interi universi e legami segreti.

Gershwin Suite è invece un concept di Michele Merola e Cristina Spelti. Nelle note di George Gershwin (1898-1937), musicista tra i più rappresentativi del Novecento, si riflette lo spirito del tempo in cui sono create, con gli umori e le atmosfere degli Anni Ruggenti. Partendo dai migliori brani del compositore, e dalle suggestioni provenienti dalle opere pittoriche di un altro grande artista americano del ‘900, Edward Hopper (1882-1967), Michele Merola ha realizzato Gershwin Suite, nuova produzione per la MM Contemporary Dance Company, la cui colonna sonora antologizza le più accattivanti pagine dell’autore, come, tra le altre, Summertime, che sigla lo spettacolo e ricorre in più momenti e in diverse versioni, e Rhapsody in blue.

