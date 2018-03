Teatro dei Sozofili: doppio appuntamento con poesia, musica e risate

Doppio appuntamento questa settimana al "Teatro dei Sozofili" di Modigliana, sotto la direzione artistica dell'associazione "ItaliaTeatro". Venerdì 23 marzo, alle ore 21, inedito momento letterario intitolato "Dì la tua", organizzato dallo scrittore modiglianese Antonio Spino e organizzato in collaborazione con il Circolo ANSPI "Rione Rosso": si tratta di un "trebbo poetico" con degustazione, evento tipico del paesaggio culturale della Romagna nella seconda metà degli anni cinquanta dove regna la democratica creatività poetica attraverso cui esaudire un desiderio di esperienza collettiva dal buon sapore di comunità. L'evento è fuori abbonamento e l'ingresso costa 3€.

Sabato 24 marzo, sempre alle ore 21, grande appuntamento invece con un eccezionale mix di musica e comicità a cura della "Microband", composta da Luca Domenicali e Danilo Maggio. Il duo dedica un intero spettacolo alla musica classica... e lo fa alla sua maniera, con irresistibili gags, magiche invenzioni, e quella vena di comica follia che tanto li ha fatti apprezzare dai pubblici dei teatri europei e da quello dei più prestigiosi Festival internazionali. Musica classica “for Dummies”, o meglio, per “scriteriati” è uno spettacolo per nulla ortodosso, dove Domenicali e Maggio giocano con gli strumenti, li confondono, li mescolano, in un contagio sorprendente e virtuoso; eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani dei grandi autori acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati. L'evento è in abbonamento: per i non-abbonati l'ingresso costa 18€.