Teatro dialettale: Cla Bela Cumpagnì in scena con "Nuitar e la storia"

Nelle calde serate d'estate, non può mancare una commedia in dialetto romagnolo. Così avviene martedì 30 luglio, ore 21.00, nel parco Bertozzi di via Sillaro 42, nel quartiere Cava di Forlì, con lo spettacolo "Nuitar e la storia" di Cla Bela Cumpagnì.

Una iniziativa che nasce dalla collaborazione tra l'associazione Cava Forever Group APS, il Comitato di quartiere Cava, l'associazione Anziani il Delfino e i commercianti del quartiere Cava.

Ingresso libero.