Teatro dialettale, in scena "S'an s'avdè piò, Buon Natale"

Giovedì 19 dicembre ore 21:00 al Teatro Italia di Rocca San Casciano va in scena la Compagine di S. Tomè con la commedia dialettale in due atti di Valerio Benvenuto dal titolo "S'an s'avdè piò, Buon Natale".

Ancora una settimana e sarà Natale. L’avversione di Giacinto per le festività non pregiudica le radicate tradizioni familiari né le relazioni domestiche, nell'attesa di conoscere, finalmente, il fidanzato di Anna. Accadimenti imprevedibili, tuttavia, metteranno a repentaglio l’atmosfera pre natalizia e, per un intero pomeriggio, minacce esterne tramuteranno la serena tranquillità in paura, sino a ché...

L'iniziativa è organizzata dall'associazione AVIS - sezione Gino Bertozzi - di Rocca San Casciano Portico e San Benedetto.

Lo spettacolo è ad ingresso libero.