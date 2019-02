Al Teatro Diego Fabbri la "prima" del nuovo allestimento di "Regalo di Natale" di Pupi Avati

Sarà il Teatro Diego Fabbri di Forlì a ospitare, da giovedì 14 a sabato 16 febbraio alle 21 e domenica 17 febbraio alle 16, la “prima” del nuovo allestimento di "Regalo di Natale" di Pupi Avati, adattamento teatrale (affidato a Sergio Pierattini) dell’omonimo e celeberrimo film del grande regista bolognese. Protagonisti dello spettacolo sono Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio Santoro e Gennaro Di Biase, mentre la regia è firmata da Marcello Cotugno. Gli interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico sabato 16 febbraio alle 18 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri. L’ingresso all’Incontro è gratuito fino a esaurimento posti.

La trama

Quattro amici di vecchia data, Lele, Ugo, Stefano e Franco, si ritrovano la notte di Natale per giocare una partita di poker. Con loro vi è anche il misterioso avvocato Santelia, un ricco industriale contattato da Ugo per partecipare alla partita. Franco è proprietario di un importante cinema di Milano ed è il più ricco dei quattro, l’unico ad avere le risorse economiche per poter battere l’avvocato, il quale tra l’altro è noto nel giro per le sue ingenti perdite. Tra Franco e Ugo però, i rapporti sono tesi; la loro amicizia, infatti, è compromessa da anni, al punto tale che Franco, indispettito dalla presenza dell’ormai ex amico, quasi decide di tornarsene a casa. La sola prospettiva di vincere la somma necessaria alla ristrutturazione del cinema lo fa desistere dall’idea. La partita si rivela ben presto tutt’altro che amichevole. Sul piatto, oltre a un bel po’ di soldi, c’è il bilancio della vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni. Adattamento teatrale di uno tra i più bei film di Pupi Avati: lucido, amaro, avvincente.

Biglietti: da 14 a 25 euro. Prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0543 26355): martedì – sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 alla biglietteria diurna del Teatro Fabbri (Via Dall’Aste). Nei giorni di spettacolo la biglietteria di Corso Diaz aprirà un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni. Prevendite online su vivaticket.it Info: 0543 26355 - www.accademiaperduta.it. Facebook: teatrodiegofabbriforli - accademiaperduta