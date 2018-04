Ultimo appuntamento al Teatro Diego Fabbri di "ForlìMusica"

Venerdì alle 21 si terrà l'ultimo appuntamento al Teatro Diego Fabbri della stagione musicale "ForlìMusica". Titolo della serata "Asarcurdem?....Nulla si sa, tutto si immagina": si esibiranno il compositore e direttore Stefano Nanni, la voce recitante Claudio Casadio e Gianni Dallaturca (tromba) con l'orchestra Bruno Maderna. Commenta Nanni: "Mi ha sempre colpito questa frase di Federico Fellini a proposito del suo "Amarcord", raccontava che quando lo videro i suoi amici gli dissero " ma la n'era miga acsè" dando ognuno una versione diversa di quei ricordi. Forse allora il ricordo ha bisogno di essere re immaginato ogni volta, perdendo un po' di vero, ma non di verità e prendendo così vita sempre più vicino al nostro sentire, a quello che vorremmo che fosse. È un pensiero affascinante quello di mettere insieme i ricordi di tutti, come tasselli di un grande mosaico per averne uno, unico ricordo, completo e libero dal tempo. Così ho pensato di usare la musica e le parole per costruire una grande tavolozza di colori e una tela su cui disegnare delle storie, immagini, volti di questa terra dove affondano radici forti, dove mi sento sempre come Fellini in un “eterno ritorno"...e poi offrirli a voi per dipingere insieme un murales di tante storie e sentimenti vissuti...per poter dire " mo sé…as arcurdem!".