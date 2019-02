Per la rassegna "A Teatro in Famiglia" al Dragoni va in scena "Biancaneve e i sette nani"

Proseguono, sabato 9 febbraio alle ore 21, gli appuntamenti con la rassegna “A Teatro in Famiglia” al Dragoni di Meldola. La compagnia "I Guardiani dell’Oca" poterà in scena lo spettacolo "Biancaneve e i sette nani", una favola musicale tratta dall’omonima fiaba dei Fratelli Grimm.

Nel proporre un classico della letteratura per ragazzi di ieri e di oggi, la compagnia teatrale de I Guardiani dell’oca pone l’accento sui temi e i sentimenti fondanti la fiaba stessa dei fratelli Grimm: la purezza dell’amore, l’ostinata e inspiegabile malvagità sempre figlia dell’invidia, la confortante amicizia donata forse per caso da inaspettati compagni di un viaggio fantastico e la leale dedizione di chi ha saputo riconoscere e difendere un animo puro, puro come la neve. Biancaneve e i sette nani è dunque un racconto fatto di parole, canti, immagini, magiche apparizioni, trasformazioni improvvise particolarmente sorprendenti e uno spazio scenico in continuo mutamento, nel quale ogni sussurro dell’anima troverà la sua degna cornice, ma soprattutto è uno spettacolo dal finale sorprendente.

Alla rassegna del Dragoni è legata, anche quest’anno l’iniziativa “A cena e a Teatro in Famiglia”, grazie alla quale si può consumare la cena in uno dei tanti ristoranti convenzionati della città e successivamente assistere allo spettacolo al prezzo assolutamente vantaggioso di soli 12 euro. Non si effettuano prevendite. La sera dello spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà alle ore 20. È tuttavia obbligatoria la prenotazione in Teatro ai numeri 0543 64300 oppure 0543 490089.

La sera dello spettacolo sarà possibile recarsi a cena nei ristoranti convenzionati della città di Meldola a soli 12 euro. Il tagliando che sarà consegnato alla cassa del ristorante darà diritto all’ingresso al Teatro Dragoni. Per chi non usufruirà di tale convenzione, il biglietto d’ingresso è di 5 euro (prezzo unico per bambini e adulti). Ristoranti convenzionati: Il Bidentino (0543/493796); Pizzeria La Faina (0543/494519); Pizzeria La Buga (0543/494743); Pizzeria La Meridiana (0543/492145); Pizzeria Il Mangianotte (0543/493338); Ristorante John Ashfield (0543/491349).Info: 0543/490089 oppure 0543/64300 e www.accademiaperduta.it