Teatro Dragoni: via agli abbonamenti. Un cartellone tra comico e "horror"

Parte sabato 9 novembre presso la biglietteria del Teatro Dragoni di Meldola la campagna per i nuovi abbonamenti alla Stagione 2019/2020. L’orario di apertura al pubblico sarà dalle ore 9 alle ore 12. La campagna proseguirà poi da lunedì 11 a venerdì 15 novembre, negli stessi orari, presso gli uffici del Teatro Il Piccolo di Forlì (via Cerchia 98).

Il cartellone di Prosa sarà inaugurato da un grande protagonista del firmamento teatrale italiano: Leo Gullotta con Pensaci, Giacomino! di Luigi Pirandello (26 novembre). Seguiranno: Marisa Laurito e Fioretta Mari, simpatiche protagoniste di Due donne in fuga, adattamento di uno dei più grandi successi francesi degli ultimi anni (8 dicembre); Filippo Dini e Arianna Scommegna presenteranno poi Misery, spettacolo tratto dal celeberrimo romanzo di Stephen King (9 gennaio). Enrico Guarneri tornerà poi sul palcoscenico del Dragoni con Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga (16 gennaio), seguito da Gabriele Cirilli con il suo esilarante spettacolo Mi piace (2 febbraio). L’ultimo appuntamento della rassegna sarà con una delle più importanti e recenti co-produzioni di Accademia Perduta: La Classe, un forte e intenso spettacolo di teatro civile scritto da Vincenzo Manna, interpretato da Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Brenno Placido e un gruppo di altri cinque giovani attori, con la regia di Giuseppe Marini (9 marzo).

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Il prezzo dell’abbonamento ai 6 spettacoli del cartellone, inalterato rispetto allo scorso anno, varia dai 100 ai 58 euro a seconda del settore scelto, con riduzioni per giovani under 18, adulti over 65 e possessori di YoungER Card.