Teatro e divertimenti di una volta nella "Domenica di Carta"

In occasione della Domenica di Carta 2018, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone due interessanti iniziative presso la sede di Forlì e la sezione di Cesena nella giornata del 14 ottobre.

Presso la sede di Forlì si terrà una visita guidata tematica, con esposizione di materiale documentario e proiezione di slide, relativa agli spettacoli e ai divertimenti a Forlì tra Unità d’Italia e Prima Guerra Mondiale, momento in cui convivono il teatro comunale, ormai considerato insufficiente alle esigenze della popolazione in crescita, le sale polivalenti e da ballo con le prime sperimentazioni di proiezioni cinematografiche. Il grandioso progetto per un nuovo teatro o Politeama, come amavano chiamarlo i promotori, purtroppo non realizzato per motivi economici, resta testimoniato da pregevoli elaborati grafici conservati tra i documenti afferenti al fondo Comune di Forlì (Moderno).

Durante l’orario di apertura, prima e dopo la visita guidata, sarà inoltre possibile visitare l’Archivio e i suoi depositi.

L’iniziativa è inserita nel programma della Settimana di promozione della cultura in Emilia-Romagna dal 7 al 14 ottobre 2018, all'interno della campagna promossa dalla Regione Emilia-Romagna EnERgie Diffuse - Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità.

Presso la Sezione di Cesena sarà presentato un progetto didattico, realizzato in collaborazione con gli allievi della Scuola secondaria di primo grado di Cesena, Viale della Resistenza, riguardante l'analisi delle carte del fondo dell'Abbazia del Monte, pervenuto all'Archivio dopo le soppressioni napoleoniche. A partire dal catalogo degli ex-voto dell'Abbazia del Monte di Cesena e dall'indagine iconografica relativa, si vuole ricostruire la vita quotidiana del periodo e in particolare della popolazione direttamente coinvolta nella vita dell'Abbazia.

L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio, presentato da due scuole cesenati nell'ambito del concorso "Io amo i beni culturali", che vede coinvolti scolaresche e docenti e prevede visite guidate all'Archivio, alla Biblioteca Malatestiana, all'Abbazia del Monte e ad altri istituti culturali della città.

Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì, via dei Gerolimini 6

Domenica 14 ottobre, apertura ore 15-19, visita guidata ore 16.30. Ingresso gratuito

Sezione di Archivio di Stato di Cesena, via Montalti 4

Domenica 14 ottobre, apertura e laboratorio didattico ore 14-18. Ingresso gratuito