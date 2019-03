In scena la danza contemporanea con "Wolf" e "Bliss"

La Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto sarà protagonista sul palcoscenico del Teatro Diego Fabbri di Forlì venerdì 8 marzo alle ore 21 con i due atti di danza contemporanea Wolf e Bliss.

Il primo porta la firma coreografica e musicale di Hofesh Shechter, mentre il secondo – già vincitore del Premio Danza&Danza – è coreografato da Johan Inger su musiche di Keith Jarret.

Wolf: Hofesh Shechter è uno dei coreografi contemporanei più intensi e viscerali. Forse perché la musica è quasi sempre composta da lui stesso e s’intona strettamente all’energia del suo movimento. Il risultato è un punch, come afferma lui stesso, un pugno con il quale lo spettatore viene investito da un’onda di energia. In Wolf, un suo precedente lavoro oggi ripensato per i 16 danzatori di Aterballetto, troviamo una sorta di selvaggia animalità, che attraversa a tratti gli uomini e a tratti le donne. Il quadro che si compone ci trascina in un universo misterioso e coinvolgente.

Bliss: Il punto di partenza di questo spettacolo è la musica del Köln Concert di Keith Jarrett, che ha ispirato e toccato milioni di persone grazie al suo perfetto tempismo nell’attirare una generazione che si muoveva da una parte all’altra della propria vita.

Biglietti: da 14 a 25 euro