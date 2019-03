"Armati mio cuore", la Resistenza a teatro

Il 24 marzo, ore 21.00, al Teatro Diego Fabbri di Forlì l'ANPI ricorda con lo spettacolo "Armati mio cuore - La notte della memoria" la fucilazione di cinque ragazzi accusati di renitenza alla leva.

Era il 24 marzo 1944 e una lapide in Via della Ripa ricorda i loro nomi: Dino e Tonino Degli Esposti, Agostino Lotti, Massimo Fantini e Giovanni Valgiusti. Con la messa in scena della Compagnia Malocchi e Profumi la storia forlivese si intreccia alla guerra di Troia urlando il dolore antico e moderno delle madri che vedono morire i loro figli in guerra; lo spettacolo è memoria del dolore ma anche memoria di speranza grazie alle donne che armarono il loro cuore e qualche giorno dopo scesero in strada a manifestare evitando che altri giovani fossero fucilati.