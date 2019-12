Si canta e si balla a teatro con il musical "Grease"

Sabato 4 gennaio alle 21 e domenica 5 gennaio alle 16 va in scena al Teatro Diego Fabbri di Forlì il musical Grease.

In oltre 20 anni di successi strabilianti in Italia, Grease Il Musical della Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro.

Un vero e proprio “fenomeno pop”, trasversale a tante generazioni, che arriva sul palcoscenico del Teatro Diego Fabbri.

Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e ha dato il via alla “musical-mania” trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume ancora oggi attualissimo e amatissimo.

Greaseè una magia coloratissima, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenandosi a ballare: un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che a un’epoca - gli anni '50 - che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro.

Grease, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You're the One That I Wante le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare (e ballare) tutto il mondo, ed è stato capace di divenire fenomeno pop, sempre più vivo nella nostra estetica quotidiana, con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko(Simone Sassudelli), il leader dei T-Birds, innamorato diSandy (Francesca Ciavaglia), la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, (Giorgio Camandona) la ribelle e spigolosa Rizzo (Eleonora Lombardo), i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo” (Nick Casciaro).

Biglietti: da 25 a 40 €.